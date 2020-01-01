Показаны фото пылавшего гаража с машиной в Николаеве
Пожар разгорелся на площади 20 кв. м.
Пожар возник в Корабельном районе на ул. Самойловича. Там воспламенился гараж в кооперативе “Солнечный”.
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Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС в Николаевской области.
На место прибыли спасатели. Они локализовали пламя и выяснили, что внутри горящей постройки был автомобиль ВАЗ-2104. Машина тоже воспламенилась.
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Огонь распространился на площади 20 кв. м. Бойцам ГСЧС удалось не допустить загорания двух соседних гаражей с автомобилями.
К операции привлекалось 7 пожарных и 2 единицы техники. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
Напомним, ранее мы писали, что на видео сняли, как в Сумах горел грузовик с зерном.