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Зеленский поедет в Беларусь

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Белорусское посольство готовит визит украинского президента в Гродно.
Зеленский поедет в Беларусь
Зеленский поедет в Беларусь
president.gov.ua

В октябре президент Владимир Зеленский отправится с официальным визитом в Беларусь. Подготовку этого визита обсудили посол Беларуси в Украине Игорь Сокол и вице-премьер-министр Украины Алексей Резников, сообщает пресс-служба посольства.

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“В ходе состоявшегося конструктивного диалога обсуждены ход подготовки к официальному визиту президента Украины в Республику Беларусь и к третьему Форуму регионов Беларуси и Украины, а также вопросы развития торгово-экономического сотрудничества двух стран“, - говорится в сообщении.

Стороны подчеркнули нацеленность на выполнение ранее достигнутых договоренностей на высшем и высоком уровнях, и продолжение предметной работы по подготовке весомого пакета договоренностей по результатам этих знаковых для межгосударственных отношений мероприятий, - отмечают в посольстве.

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Приоритетом в сотрудничестве белорусская сторона назвала скорейшее восстановление объемов взаимного товарооборота, сокращение которого вызвано пандемией COVID-19. Так, в первом полугодии товарооборот Беларуси с Украиной упал почти на четверть и составил $2 млрд, белорусский экспорт в Украину снизился на 28,6% до $1,3 млрд.

Следует отметить, что в октябре 2019 года в Житомире состоялся форум регионов Беларуси и Украины с участием президентов двух стран. Следующий такой форум должен пройти в октябре в белорусском Гродно.

Напомним, ранее Зеленский выразил соболезнования погибшим в Бейруте. Президент заявил, что глубоко шокирован новостями о страшных взрывах в Бейруте и большом количестве жертв.

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Теги: Зеленский, Беларусь, Гродно, посольство, Резников
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Комментариев (2)
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Lyonya-Space    05.08.2020, 14:15
Оценка:  -1
Lyonya-Space
Наверно полетит делать запасы на зиму.
Главное на обратном пути самолёт не перегрузить бульбой.
Колишній-східняк    05.08.2020, 14:00
Оценка:  -1
Колишній-східняк
Наконец-то встретится где-то посередине....
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