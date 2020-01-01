Во Львове женщину на "зебре" переехали сразу две машины

От полученных травм пешеход скончалась.

Во Львове в результате наезда двух автомобилей погибла женщина. Дорожно-транспортное происшествие произошло 5 августа в 7:10 на улице Замарстыновской. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

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Как предварительно установили правоохранители, на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу, совершили наезд два автомобиля - “Ниссан“, за рулем которого находился 49-летний иностранец, и микроавтобус “Мерседес Спринтер“, за рулем которого был 57-летний житель Львова. От полученных травм женщина скончалась.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства наезда.

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По факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, ранее сообщалось, что под Запорожьем в ДТП “Жигули“ намотало на столб. В полиции заявили, что водитель был пьян.