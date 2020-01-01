Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Винницкой области 10-летний ребенок выстрелом ранил девочку

Комментариев: 0
Потерпевшую 12-летнюю школьницу госпитализировали.
Мальчик взял ружье отчима. Фото иллюстративное
Мальчик взял ружье отчима. Фото иллюстративное
depositphotos.com

Инцидент произошел в одноименном районе Винниччины. Там 10-летний мальчик играл во дворе. Он взял у отчима пневматическую винтовку и стрелял по бутылкам.

Читай также: На Днепропетровщине копы со стрельбой догоняли нарушителя на “Москвиче”

Об этом сообщает ГУНП в Винницкой области.

В это время рядом находилась 12-летняя соседка. Одна из пуль случайно попала в нее и травмировала.

Девочку увезли в больницу, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, чтобы дать ему правовую оценку.

Напомним, ранее мы писали, что под Киевом прошло шествие с оружием и в масках, националисты открещиваются.

Поделись:
Теги: выстрел, ранение, школьники, Винницкая область, ГУНП, ружье, стрельба
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь