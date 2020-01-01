В Винницкой области 10-летний ребенок выстрелом ранил девочку

Потерпевшую 12-летнюю школьницу госпитализировали.

Инцидент произошел в одноименном районе Винниччины. Там 10-летний мальчик играл во дворе. Он взял у отчима пневматическую винтовку и стрелял по бутылкам.

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Об этом сообщает ГУНП в Винницкой области.

В это время рядом находилась 12-летняя соседка. Одна из пуль случайно попала в нее и травмировала.

Девочку увезли в больницу, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, чтобы дать ему правовую оценку.

Напомним, ранее мы писали, что под Киевом прошло шествие с оружием и в масках, националисты открещиваются.

