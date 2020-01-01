Кабмин упорядочил правила перевозки органов для трансплантации
До сих пор в Украине не было четкой системы правил перевозки органов для трансплантации.
Кабинет министров подготовил постановление, которым в Украине будет упорядочены правила трансплантации органов. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил народный депутат от фракции “Европейская солидарность“ Алексей Гончаренко.
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Как следует из документов, фотокопии которых опубликовал нардеп, правительство намерено урегулировать следующие вопросы:
- перевозка анатомических материалов человека по Украине и вывоз за границу;
- обеспечение стандартов качества и безопасности во время перевозки;
- обеспечение сопровождения специалистом государственного учреждения в сфере трансплантации во время транспортировки.
До этого в Украине не было отлаженной системы трансплантации органов от донора-трупа и неродственного донора, - отметил Гончаренко.
Напомним, ранее сообщалось, что правительство утвердило тарифы по трансплантации. Самая дешевая операция будет стоить 323,7 тысячи гривен, а самая дорогая - более 1,3 миллиона.