Кабмин упорядочил правила перевозки органов для трансплантации

До сих пор в Украине не было четкой системы правил перевозки органов для трансплантации.

Кабинет министров подготовил постановление, которым в Украине будет упорядочены правила трансплантации органов. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил народный депутат от фракции “Европейская солидарность“ Алексей Гончаренко.

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Как следует из документов, фотокопии которых опубликовал нардеп, правительство намерено урегулировать следующие вопросы:

перевозка анатомических материалов человека по Украине и вывоз за границу;

обеспечение стандартов качества и безопасности во время перевозки;

обеспечение сопровождения специалистом государственного учреждения в сфере трансплантации во время транспортировки.

До этого в Украине не было отлаженной системы трансплантации органов от донора-трупа и неродственного донора, - отметил Гончаренко.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство утвердило тарифы по трансплантации. Самая дешевая операция будет стоить 323,7 тысячи гривен, а самая дорогая - более 1,3 миллиона.