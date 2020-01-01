Взрыв в Бейруте: Ливанский посол рассказал о пострадавших украинцах

Серьезной угрозы для жизни граждан Украины нет.

Из-за ЧП в порту Ливана получили повреждения в том числе и граждане Украины. При этом о серьезных травмах речи не идет.

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Об этом в эфире телеканала “Украина 24” сообщил посол Украины в Ливане Игорь Осташ.

По его словам, украинцы получили незначительные ушибы и порезы. Кроме того, у некоторых семей оказалось разрушенным жилище.

В основном, нанесен ущерб имуществу, квартирам и домам, их придется восстанавливать. Проблем, угрожающих жизни граждан Украины, нет, - отметил Осташ.

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Также посол добавил, что проверяется информация о двух украинских судах, которые якобы были в районе взрыва. Пока подтвержденных данных нет.

Как известно, сильный взрыв произошел накануне в порту Бейрута. Там взорвался ангар с аммиачной селитрой. Медик из Ливана Салим Аби Салех сообщил о более 100 погибших. Свыше 4 тыс. чел. пострадало, около 50 местных жителей пропало без вести. Взрывная волна прокатилась практически по всему городу, оставив после себя разруху.

Напомним, ранее мы писали, что в Бейруте просят держаться подальше от места взрыва из-за грязного воздуха.

