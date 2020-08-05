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Украина отказалась сотрудничать с пограничниками СНГ: Названа причина

Комментариев: 1
Кабмин утвердил выход Украины из очередного международного проекта, в котором участвует Россия.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ГПСУ

Украина вышла из Соглашения о сотрудничестве пограничных войск государств-участников СНГ по вопросам научно-исследовательской деятельности. Выход из Соглашения одобрил на заседании в среду, 5 августа, Кабинет Министров.

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Данное соглашение было подписано 12 апреля 1996 года в Москве.

Причиной выхода Украины из соглашения в Кабмине назвали вооруженную агрессию Российской Федерации, также являющейся стороной Соглашения. Также отмечается, что Украина изначально не присоединилась к ряду документов в сфере пограничного сотрудничества СНГ и принимала участие в Совете командующих Пограничными войсками исключительно как наблюдатель.

Напомним, в начале июля Украина вышла еще из одной организации в СНГ. Президент Владимир Зеленский подписал указ, в соответствии с которым Украина выходит из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ.

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Теги: Кабмин, СНГ, пограничники
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Комментариев (1)
    05.08.2020, 14:56
Оценка:  +2
Всё правильно, нахер кацапов!
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