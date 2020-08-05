Украина отказалась сотрудничать с пограничниками СНГ: Названа причина
Украина вышла из Соглашения о сотрудничестве пограничных войск государств-участников СНГ по вопросам научно-исследовательской деятельности. Выход из Соглашения одобрил на заседании в среду, 5 августа, Кабинет Министров.
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Данное соглашение было подписано 12 апреля 1996 года в Москве.
Причиной выхода Украины из соглашения в Кабмине назвали вооруженную агрессию Российской Федерации, также являющейся стороной Соглашения. Также отмечается, что Украина изначально не присоединилась к ряду документов в сфере пограничного сотрудничества СНГ и принимала участие в Совете командующих Пограничными войсками исключительно как наблюдатель.
Напомним, в начале июля Украина вышла еще из одной организации в СНГ. Президент Владимир Зеленский подписал указ, в соответствии с которым Украина выходит из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ.