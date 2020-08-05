Украина отказалась сотрудничать с пограничниками СНГ: Названа причина

Кабмин утвердил выход Украины из очередного международного проекта, в котором участвует Россия.

Украина вышла из Соглашения о сотрудничестве пограничных войск государств-участников СНГ по вопросам научно-исследовательской деятельности. Выход из Соглашения одобрил на заседании в среду, 5 августа, Кабинет Министров.

Читай также: Зеленский предложил Азербайджану возродить организацию ГУАМ

Данное соглашение было подписано 12 апреля 1996 года в Москве.

Причиной выхода Украины из соглашения в Кабмине назвали вооруженную агрессию Российской Федерации, также являющейся стороной Соглашения. Также отмечается, что Украина изначально не присоединилась к ряду документов в сфере пограничного сотрудничества СНГ и принимала участие в Совете командующих Пограничными войсками исключительно как наблюдатель.

Напомним, в начале июля Украина вышла еще из одной организации в СНГ. Президент Владимир Зеленский подписал указ, в соответствии с которым Украина выходит из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ.