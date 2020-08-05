Зеленский лично попросил Лукашенко выдать боевиков ЧВК "Вагнер"

Два президента провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили экстрадицию боевиков.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Украинский лидер просил своего коллегу поспособствовать выдаче Украине задержанных в Минске членов так называемой ЧВК “Вагнер“, сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Отмечается, что главы государств подробно обсудили вопросы, связанные с задержанием на территории Беларуси в конце июля группы лиц, которая относится к частной военной компании Вагнера. В частности указывается на важность дальнейшего эффективного взаимодействия компетентных органов двух государств, в частности в контексте передачи Украине лиц, подозреваемых в террористической деятельности на территории нашего государства.

Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовыми документам, - заявил президент Зеленский.

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Также главы двух государств обсудили вопросы подготовки к Третьему форуму регионов Украины и Беларуси осенью текущего года.

Отдельно Владимир Зеленский поблагодарил Александра Лукашенко за предоставленную в июле гуманитарную помощь населению западных регионов Украины, пострадавших от наводнения.

Этот жест настоящей дружбы Беларуси в очередной раз подчеркивает ценность партнерства между нашими странами, - отметил Глава государства.

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Также президенты обсудили ситуацию с распространением и преодолением последствий коронавирусной инфекции COVID-19 на территории обоих государств.

Напомним, в конце июля в Беларуси задержали группу мужчин, которых считают причастными к ЧВК “Вагнер“, участвовавшей в террористической деятельности на территории Украины и других государств. Позднее Украина официально обратилась к Беларуси с просьбой об экстрадиции задержанных.