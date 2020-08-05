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Зеленский лично попросил Лукашенко выдать боевиков ЧВК "Вагнер"

Комментариев: 8
Два президента провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили экстрадицию боевиков.
Зеленский просил Лукашенко выдать "вагнеровцев"
Зеленский просил Лукашенко выдать "вагнеровцев"
фотоколлаж

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Украинский лидер просил своего коллегу поспособствовать выдаче Украине задержанных в Минске членов так называемой ЧВК “Вагнер“, сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Отмечается, что главы государств подробно обсудили вопросы, связанные с задержанием на территории Беларуси в конце июля группы лиц, которая относится к частной военной компании Вагнера. В частности указывается на важность дальнейшего эффективного взаимодействия компетентных органов двух государств, в частности в контексте передачи Украине лиц, подозреваемых в террористической деятельности на территории нашего государства.

Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовыми документам, - заявил президент Зеленский.

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Также главы двух государств обсудили вопросы подготовки к Третьему форуму регионов Украины и Беларуси осенью текущего года.

Отдельно Владимир Зеленский поблагодарил Александра Лукашенко за предоставленную в июле гуманитарную помощь населению западных регионов Украины, пострадавших от наводнения.

Этот жест настоящей дружбы Беларуси в очередной раз подчеркивает ценность партнерства между нашими странами, - отметил Глава государства.

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Также президенты обсудили ситуацию с распространением и преодолением последствий коронавирусной инфекции COVID-19 на территории обоих государств.

Напомним, в конце июля в Беларуси задержали группу мужчин, которых считают причастными к ЧВК “Вагнер“, участвовавшей в террористической деятельности на территории Украины и других государств. Позднее Украина официально обратилась к Беларуси с просьбой об экстрадиции задержанных.

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Теги: Зеленский, Лукашенко, президент, Беларусь, боевики, ЧВК Вагнер, экстрадиция
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Комментариев (8)
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blya-tolyan    05.08.2020, 15:44
Оценка:  0
blya-tolyan
гы, преЗЕрватив уже договорился с пуйлом об обмене пленными. А вот и они.
fulminate    05.08.2020, 15:56
Оценка:  +2
fulminate
Думаю что скоро так будет происходить и с российским имуществом за рубежом. Начнут отжимать по всему миру и передавать Украине в счет погашения бесконечных многомиллиардных исков...
realmamba2020    05.08.2020, 15:43
Оценка:  -2
realmamba2020
Ну,это будет даже забавно....
От дяди вовы отгребут оба,оба зависимые от россии..еще не осознающие на сколько..
Shaab    05.08.2020, 15:49
Оценка:  +1
Shaab
Останнім часом ваш вова і сам на їжака схожий став, стільки йому "ножів" у спину повставляли. А може і не ножів... і не в спину...
Та й щодо залежності від росії Ви помиляєтесь: наше Зё залежне не від неї, а від коломойського, а там вже як він вирішить.
ВосставшийИзБана    05.08.2020, 15:31
Оценка:  -4
ВосставшийИзБана
А кто он такой, чтобы бацька прислушался к его просьбе?
fulminate    05.08.2020, 15:52
Оценка:  0
fulminate
Встречный вопрос - а кто ты такой чтобы кто-то вообще обращал внимание на твое мнение?
ВосставшийИзБана    05.08.2020, 15:57
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Я имею право высказать свое мнение и я это делаю. А обращать на мое мнение свое внимание или нет каждый сам решает для себя сам. Я никого об этом не прошу. И мне совсем не нужно быть для этого кем-то особенным. Так что не путай мокрое с твердым.
exolot    05.08.2020, 15:06
Оценка:  +1
exolot
Экстрадиции не будет. Лукашенко не рискнет окончательно поссорится с Россией. Торговаться конечно будет.
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