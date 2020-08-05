Кабмин определил зарплату членов набсовета "Нафтогаза"

Установлено самое большое денежное вознаграждение по отрасли.

Кабмин Украины сегодня, 5 августа, принял распоряжение, которое урегулирует вопрос гражданско-правовых договоров с членами наблюдательного совета “Нафтогаза“. Их годовая зарплата составит 2 962 080 гривен, сообщает РБК-Укриана.

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Самый большой размер базовой зарплаты члена Набсовета определяется в зависимости от среднемесячной заработной платы по видам экономической деятельности.

Таким образом, независимые члены Набсовета “Нафтогаза“ получат максимально возможную зарплату по отрасли – 246 840 гривен в месяц.

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В 2019 году украинский топливный гигант реализовал продукции на 178 349 399 млн. гривен.

Ранее стало известно, что в 2019 году “Нафтогаз“ получил чистую прибыль в размере 63,3 млрд. гривен. Это в 4,46 раза больше, чем чистая прибыль 2018 года.