Везли в багажнике: Жителя Винниччины похитили из-за наследства
Инцидент произошел в Винницком районе Винниччины. Там с 23-летним местным жителем устроили разборки из-за наследства.
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Об этом сообщает региональное управление ГУНП.
Уточняется, что на наследство претендовал 19-летний родственник пострадавшего. Он и организовал похищение.
После конфликта младший мужчина приехал к старшему с компанией ребят, возрастом от 17 до 21 года. Потерпевшего впятером избили и силой запихнули в багажник “ВАЗа”.
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Жертву собирались вывезти за село и уже там “выяснить отношения”. Внутри похищенному удалось открыть багажный отсек. Когда машина сбавила скорость, он выпрыгнул и убежал.
Пострадавший сразу заявил в полицию. Были проведены первоочередные мероприятия, подозреваемых задержали. В СИЗО отправили 19-летнего организатора похищения и его 21-летнего сообщника-водителя.
Мотивы преступления выясняются. За незаконное лишение свободы предусмотрено до 5 лет тюрьмы.
Напомним, ранее мы писали, что киевлянин похитил и избил сожителя своей бывшей жены.