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МОН озвучило рекомендации для школ по 1 сентября

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Учебные учреждения просят отказаться от праздничной линейки.
Праздничные мероприятия советуют устраивать отдельно по классам
Праздничные мероприятия советуют устраивать отдельно по классам
depositphotos.com

В Минобразования рекомендуют не делать “первый звонок” массовым мероприятием. Начало учебы 1 сентября советуют отметить отдельно для каждого класса.

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Об этом сообщила замруководителя МОН Любомира Мандзий в рамках онлайн толоки от EdCamp.

В каждом образовательном учреждении рекомендуют самим определить приемлемый формат праздника. Лучше – на свежем воздухе. Но настоятельно просят не устраивать многолюдных линеек.

Это может быть праздник в пределах класса или другой формат встреч. Уверена, что наши школьные команды достаточно креативны, чтобы придумать что-то интересное, - отметила она.

Напомним, ранее мы писали, что 1 сентября учебный год начнется по всей Украине. Также мы сообщали, что на уроке можно будет сидеть без маски, и публиковали другие правила работы школ.

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Теги: школы, линейка, МОН, образование, Рекомендации, праздник, класс
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