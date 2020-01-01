Зеленский посмертно наградил орденами военнослужащих, погибших под Зайцево

Украинские военнослужащие посмертно награждены орденами "За мужество".

Трое украинских военнослужащих, которые погибли в прошлом месяце под Зайцево в зоне ООС, награждены посмертно орденами “За мужество“ III степени. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Читай также: В ООС во время эвакуации бойца погиб военный медик

Глава государства таким образом отметил мужество и самоотверженность украинских военнослужащих при защите территориальной целостности нашей страны.

Кроме того, орденами посмертно награждены старший солдат Игорь Вивчаренко и сержант Алексей Золин. Они тоже погибли в зоне ООС, проявив храбрость и самоотверженность.

Читай также: В зоне ООС погибли сразу двое бойцов ВСУ

Зеленский отметил, что подвиг украинских военнослужащих и их любовь к Родине нельзя измерить никакими наградами.

Гибель трех украинских военнослужащих под Зайцево взволновала всю Украину. Украинская эвакуационная группа попала в засаду, хотя боевики обещали беспрепятственно её пропустить, чтобы забрать тело погибшего солдата. Однако, по украинцам открыли огонь, и они понесли новые потери.