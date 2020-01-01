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Зеленский посмертно наградил орденами военнослужащих, погибших под Зайцево

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Украинские военнослужащие посмертно награждены орденами "За мужество".
Владимир Зеленский, президент Украины
Владимир Зеленский, президент Украины
president.gov.ua

Трое украинских военнослужащих, которые погибли в прошлом месяце под Зайцево в зоне ООС, награждены посмертно орденами “За мужество“ III степени. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

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Глава государства таким образом отметил мужество и самоотверженность украинских военнослужащих при защите территориальной целостности нашей страны.

Кроме того, орденами посмертно награждены старший солдат Игорь Вивчаренко и сержант Алексей Золин. Они тоже погибли в зоне ООС, проявив храбрость и самоотверженность.

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Зеленский отметил, что подвиг украинских военнослужащих и их любовь к Родине нельзя измерить никакими наградами.

Гибель трех украинских военнослужащих под Зайцево взволновала всю Украину. Украинская эвакуационная группа попала в засаду, хотя боевики обещали беспрепятственно её пропустить, чтобы забрать тело погибшего солдата. Однако, по украинцам открыли огонь, и они понесли новые потери.

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Теги: Украина, Зеленский, Зайцево
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