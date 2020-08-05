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На западной границе Украине раскрыли крупную табачную аферу

Комментариев: 1
Контрабандистов остановили выстрелами.
У нарушителей нашли 13,5 ящиков сигарет
У нарушителей нашли 13,5 ящиков сигарет
dpsu.gov.ua

В Закарпатской области пограничники задержали преступную группировку с незаконным грузом. Контрабандисты передвигались на микроавтобусе. Когда их засекли сотрудники Мукачевского отряда, они попытались сбежать.

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Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Отмечается, что двух нарушителей удалось остановить предупредительными выстрелами.

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В машине были найдены 13,5 ящиков сигарет. При этом злоумышленники намеревались перевезти 6,7 тыс. пачек табачных изделий в Европу.

Машину и сигареты изъяли. Материалы с признаками правонарушения переданы в полицию.

Напомним, ранее мы писали, что на Харьковщине накрыли склад контрафактных сигарет.

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Теги: Закарпатье, пограничники, афера, табак, контрабанда, сигареты, Госпогранслужба
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Комментариев (1)
blya-tolyan    05.08.2020, 16:31
Оценка:  0
blya-tolyan
команду "фас" получили? А то типа никто не знает что почти 30 лет "всё под контролем". "Не можешь победить мафию - возглавь её"
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