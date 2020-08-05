На западной границе Украине раскрыли крупную табачную аферу
В Закарпатской области пограничники задержали преступную группировку с незаконным грузом. Контрабандисты передвигались на микроавтобусе. Когда их засекли сотрудники Мукачевского отряда, они попытались сбежать.
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Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.
Отмечается, что двух нарушителей удалось остановить предупредительными выстрелами.
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В машине были найдены 13,5 ящиков сигарет. При этом злоумышленники намеревались перевезти 6,7 тыс. пачек табачных изделий в Европу.
Машину и сигареты изъяли. Материалы с признаками правонарушения переданы в полицию.
Напомним, ранее мы писали, что на Харьковщине накрыли склад контрафактных сигарет.