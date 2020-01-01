На Николаевщине изъяли 25 тысяч кустов конопли

Сумма растений по ценам "черного рынка" - около 29 млн. грн.

В Николаевской области сотрудники полиции обнаружили гигантскую плантацию конопли. В ней было около 25 000 кустов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Правоохранители получили оперативную информацию, что в Еланецком районе в поле растет большое количество конопли. Оказалось, что информация соответствовала действительности.

Кусты конопли спрятали среди подсолнухов. По приблизительным данным, там было около 25 000 кустов этого растения. Правоохранителям пришлось немало потрудиться, чтобы все их изъять. Часть растений направлена на экспертизу. Сумма изъятых растений по ценам “черного рынка“ составляет около 29 млн. грн.

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Полиция устанавливает хозяев плантации и все обстоятельства этого преступления.

Напомним, что в прошлом месяце в Киевской области полиция обнаружила на территории фермерского хозяйства 500 кустов конопли. Цена этого наркотика на “черном рынке“ могла составить около 5 млн. грн.