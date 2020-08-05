Кабмин определился, какие территории будет развивать в ближайшие 6 лет

Правительство утвердило шестилетнюю программу регионального развития.

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 5 августа, утвердил Государственную стратегию регионального развития на 2021-2027 гг.

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Среди приоритетов шестилетнего плана – реализация инициативы “Туристические магниты Украины“, строительство дорог, создание центров креативных индустрий, привлечение инвестиций в регионы, строительство и развитие центров публичных и административных услуг, развитие образования, цифровизация регионов.

В стратегии определены новые функциональные типы территорий, а также регионы, которые находятся в фокусе региональной политики. В частности правительство хочет сосредоточиться на развитии горных территорий Карпат, прибрежных зон Черного и Азовского морей, природно-заповедных зон, приграничных территорий, в том числе на линиях разграничения, монофункциональных городов, а также временно оккупированных территорий. Для каждого типа территории определены важные аспекты развития.

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Региональное развитие собираются финансировать за счет Государственного фонда регионального развития. Также для финансирования проектов стратегии предлагается привлекать донорские и кредитные средства с помощью концессий и публично-частного партнерства.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине отменят военно-квартирную повинность при военном положении. В Кабмине хотят лишить военных права расквартировываться в домах граждан во время войны.