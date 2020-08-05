Под Харьковом педофил годами развращал мальчиков

По данным полиции, злоумышленник развращал детей около 10 лет.

На Харьковщине полицейские разоблачили мужчину, который развращал малолетних мальчиков. Как сообщает пресс-служба областного управления полиции, сейчас правоохранители достоверно установили двух жертв педофила.

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“4 августа в полицию обратилась мать 15-летнего парня. Она заявила, что неизвестный мужчина развращал ее сына. В тот же день сотрудники полиции установили, что к этому преступлению причастен ранее судимый 47-летний житель города Краснограда. Уже во время расследования полицейские получили информацию о том, что, преступление сексуального характера мужчина совершал в отношении еще одного несовершеннолетнего“, - рассказали в полиции.

В ходе досудебного расследования установлено, что 47-летний мужчина в течение почти 10 лет знакомился со своими жертвами через интернет-сеть и действовал по одной схеме. В социальной сети злоумышленник регистрировался под видом молодого парня и знакомился с юными пользователями. Имея психологические навыки, злоумышленник налаживал с ребятами дружеские отношения. Через некоторое время постепенно начинал разговоры на сексуальные темы. После чего договаривался о встрече неподалеку от дома и в собственном автомобиле совершал развратные действия.

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Следователям Красноградского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1, 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении правонарушителя.

Напомним, ранее сообщалось, что под Николаевом мужчина изнасиловал 13-летнюю падчерицу. Злоумышленник воспользовался тем, что мать ребенка ушла в магазин.