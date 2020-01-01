COVID-19: Харьковская областная инфекционная больница переполнена

Для взрослых больных подготовлен отдельный корпус в областной детской инфекционной больнице.

В харьковской областной инфекционной больнице больше нет мест, чтобы принимать пациентов. Она полностью заполнена. Об этом сегодня рассказал и.о. главы Департамента здравоохранения ХОГА Геннадий Бондарчук.

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За минувшие сутки в Харьковской области госпитализировали 36 человек, у которых выявили коронавирус.

В харьковской областной инфекционной больнице сейчас лечат 240 человек. Из них 10 человек – в реанимации. В скором времени появится еще одно реанимационное отделение – на 20 мест.

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Теперь врачи планируют отправлять взрослых людей с COVID-19 в областную детскую “инфекционку“. Она готова принять 150 пациентов. Для них уже подготовлен отдельный корпус, в который завезли все необходимое медицинское оборудование.

Ранее стало известно, что вторая волна пандемии коронавируса начнется в Украине в октябре текущего года. Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.