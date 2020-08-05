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В Кабмине придумали новую реформу высшего образования

Комментариев: 1
Правительство будет делать упор на развитие естественно-математического образования.
Кабмин хочет больше технарей вместо гуманитариев
Кабмин хочет больше технарей вместо гуманитариев
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Развитие естественно-математического образования – это европейский и мировой тренд, который помогает овладеть профессиональными навыками 21 века. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета Министров Украины в среду, 5 августа, на котором была утверждена концепция развития естественно-математического образования (STEM-образования) в Украине, сообщает Правительственный портал.

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“Правительство хочет, чтобы научно-технические, математические, инженерные профессии стали снова популярными. Это ответ на запросы экономики и потребности общества“, - отметил Денис Шмыгаль.

Премьер министр выразил уверенность, что STEM-подход будет лучше сочетаться с реформированным школьным образованием.

Другим сегодняшним решением мы фактически направим 1 млрд грн на обеспечение качественной, современной, доступной “Новой украинской школы“. Предлагаем, чтобы средства государственной субвенции, предусмотренные местным бюджетам, могли использоваться органами местного самоуправления на материально-техническое обеспечение “Новой украинской школы“, - отметил Премьер-министр.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин определился, какие территории будет развивать в ближайшие 6 лет. Правительство утвердило шестилетнюю программу регионального развития.

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Теги: Кабмин, Шмыгаль, премьер-министр, образование
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Комментариев (1)
Noblesse_obliger    05.08.2020, 18:29
Оценка:  +1
Noblesse_obliger
Ну ихнее образование мы уже увидели онлайн во время карантина,наверно хотят всех сделать себе подобными!!!
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