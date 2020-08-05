Появление охраны в поездах отразится на цене билетов – Криклий

Пока возможность возвращения охраны рассматривается только для ночных рейсов.

Вопрос обеспечения охраны в вагонах Укрзализныци сейчас стал предметом обсуждения Министерства инфраструктуры и правоохранительных органов. Однако появление такой охраны может повлиять на стоимость железнодорожных билетов. Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил в эфире телеканала “112 Украина“.

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По словам министра, обеспечивать охрану в поездах будут или представители полиции охраны, или военизированная охрана “Укрзализныци“ (ВОХР). Именно с этими структурами сейчас обсуждается вопрос стоимости предоставления подобных услуг.

Но речь идет только о ночных поездах, поскольку это настолько дорого, что либо на стоимость билета повлияет, чего не хотелось бы точно делать, или это надо платить из бюджета, но это большие затраты, и я не думаю, что рационально их закладывать, - пояснил он.

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Криклий добавил, что также необходимо обеспечить проводников индивидуальными средствами защиты для самообороны и настроить лучшую коммуникацию с правоохранительными органами.

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Напомним, вопрос возвращении охраны в поезда возник после резонансного нападения на пассажирку поезда Киев-Мариуполь 1 августа. Мужчина ворвался в чужое купе и начал бить женщину, пытаясь ее изнасиловать. Нападавшего задержали и арестовали на 2 месяца без права залога.