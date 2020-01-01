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В Марьинке отметили 6-ю годовщину освобождения от оккупантов

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Прифронтовой город празднует день освобождения, но до мира еще далеко.
В Марьинке отметили 6-ю годовщину освобождения от оккупантов
© dn.gov.ua
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В Марьинке отметили 6-ю годовщину освобождения от оккупантов
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В среду 5 августа город Марьинка Донетской области отмечает шестую годовщину освобождения от пророссийских боевиков группировки “ДНР“. В городе минутой молчания почтили память погибших защитников города и возложили цветы к мемориалу. Об этом информирует пресс-служба Донецкой военно-гражданской областной администрации.

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“Марьинка торжественно отмечает шестую годовщину освобождения от российской оккупации... Присутствующие минутой молчания почтили память погибших защитников города и возложили цветы к мемориалу, установленному в честь украинских воинов“, - говорится в сообщении.

Заместитель командира 79-й отдельной Николаевской десантно-штурмовой бригады по морально-психологическому обеспечению подполковник Ярослав Калашник отметил, что шесть лет назад украинские войска зачиcтили город от пророссийских наемников, и подчеркнул, что ни одно преступление оккупантов не останется без наказания.

Тогда мы участвовали в операции, и сейчас защищаем город. К большому сожалению, на окраинах до сих пор идет война. Сейчас мы выполняем приказ Президента и придерживаемся режима тишины. Однако боевики не выполняют договоренностей, поэтому мы продолжаем упорно защищать украинскую землю, - подчеркнул он.

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Защитников, жителей и гостей города поздравил и заместитель председателя Донецкой ОГА Вадим Филашкин, пожелав всем мирного неба над головой.

В ОГА напомнили, что в освобождении города в 2014 году участвовали подразделения Вооруженных сил Украины, добровольческие батальоны “Азов“, “Шахтерск“, “Сичеслав“ и другие формирования.

 

Напомним, Кабмин выделил 5,6 млн гривен на жилье для переселенцев. Дополнительно купят 18 квартир и один частный дом для внутренне перемещенных лиц.

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Теги: Марьинка, Донецкая область, конфликт на Донбассе
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