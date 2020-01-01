Взрыв в Бейруте: пострадала одна украинка

Украинка обратилась в посольство Украины в Ливане и сообщила, что у нее сокрушило квартиру.

От взрыва в Бейруте пострадала одна украинка, которая обратилась в посольство Украины в Ливане. Об этом в эфире 112 Украина сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИДа Украины Максим Коваленко.

"Был один звонок от нашей согражданки, которая сообщила, что у нее сокрушило квартиру. Она получила незначительные повреждения. В таких случаях также работают местные медицинские службы, посольство Украины (в Ливане - ред.) также оказывает необходимое содействие, рекомендации, практические советы, что, где и как действовать в той или иной ситуации", - прокомментировал Коваленко.

Сейчас сбор информации о пострадавших от взрыва в Бейруте продолжается.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet