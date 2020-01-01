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Взрыв в Бейруте: пострадала одна украинка

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Украинка обратилась в посольство Украины в Ливане и сообщила, что у нее сокрушило квартиру.
Украинка обратилась в посольство
Украинка обратилась в посольство
twitter.com
 
От взрыва в Бейруте пострадала одна украинка, которая обратилась в посольство Украины в Ливане. Об этом в эфире 112 Украина сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИДа Украины Максим Коваленко.
 
"Был один звонок от нашей согражданки, которая сообщила, что у нее сокрушило квартиру. Она получила незначительные повреждения. В таких случаях также работают местные медицинские службы, посольство Украины (в Ливане - ред.) также оказывает необходимое содействие, рекомендации, практические советы, что, где и как действовать в той или иной ситуации", - прокомментировал Коваленко.
 
Сейчас сбор информации о пострадавших от взрыва в Бейруте продолжается.
 
Как сообщалось, посол Украины в Ливане Игорь Осташ заявил, что некоторые находящиеся в Бейруте украинцы были незначительно травмированы или потеряли имущество в результате взрыва, но раненных и погибших нет.
 
Напомним, на данный момент известно о 113 погибших в результате взрыва. Более 4000 человек были ранены.

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Теги: Ливан, взрыв, украинка, пострадавшие, Бейрут
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Источник: korrespondent.net

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