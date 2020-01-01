Взрыв в Бейруте: пострадала одна украинка
Украинка обратилась в посольство Украины в Ливане и сообщила, что у нее сокрушило квартиру.
От взрыва в Бейруте пострадала одна украинка, которая обратилась в посольство Украины в Ливане. Об этом в эфире 112 Украина сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИДа Украины Максим Коваленко.
"Был один звонок от нашей согражданки, которая сообщила, что у нее сокрушило квартиру. Она получила незначительные повреждения. В таких случаях также работают местные медицинские службы, посольство Украины (в Ливане - ред.) также оказывает необходимое содействие, рекомендации, практические советы, что, где и как действовать в той или иной ситуации", - прокомментировал Коваленко.
Сейчас сбор информации о пострадавших от взрыва в Бейруте продолжается.
Как сообщалось, посол Украины в Ливане Игорь Осташ заявил, что некоторые находящиеся в Бейруте украинцы были незначительно травмированы или потеряли имущество в результате взрыва, но раненных и погибших нет.
Напомним, на данный момент известно о 113 погибших в результате взрыва. Более 4000 человек были ранены.
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