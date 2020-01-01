Погоня, мусорный апокалипсис и пожары: фото дня
Подборка ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 5 августа 2020 года.
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Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 5 августа.
Опубликовано фото места, где начался взрыв в Бейруте во время сварочных работ.
В Мадриде площадь назвали в честь Леси Украинки, а реки Закарпатья попали в "мусорный апокалипсис".
На юге Франции пылают масштабные пожары, а на Харьковщине спасатели второй день тушат крупный пожар.
В Кривом Роге полиция со стрельбой задержала автомобиль Москвич.
Рианна с мусором снялась для глянца, а Белла Хадид снялась в простыне со странным макияжем
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