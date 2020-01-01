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Погоня, мусорный апокалипсис и пожары: фото дня

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Подборка ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 5 августа 2020 года.
Рианна
Рианна
Instagram.com/harpersbazaarus
Cмотрите фотогалерею Погоня, мусорный апокалипсис и пожары: фото дня
 
Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 5 августа.
 
Опубликовано фото места, где начался взрыв в Бейруте во время сварочных работ.
 
В Мадриде площадь назвали в честь Леси Украинки, а реки Закарпатья попали в "мусорный апокалипсис".
 
На юге Франции пылают масштабные пожары, а на Харьковщине спасатели второй день тушат крупный пожар.
 
В Кривом Роге полиция со стрельбой задержала автомобиль Москвич.
 
Рианна с мусором снялась для глянца, а Белла Хадид снялась в простыне со странным макияжем
 
 

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Теги: мусор, реки, взрыв, пожар, погоня, Бейрут, фото дня
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Источник: Корреспондент.net

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