Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Киев и 11 областей оказались не готовы к ослаблению карантина

Комментариев: 0
Самый высокий процент инфицирования зафиксирован в Николаевской области - там процент заболеваемости 98,39%.
Киеву также нельзя ослаблять карантин
Киеву также нельзя ослаблять карантин
consumer.gov.ua
 
В Украине пока не готовы к ослаблению карантина 11 областей и Киев.  Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в среду, 5 августа.
 
Сообщается, что в Николаевской области зафиксирован самый высокий процент динамики заболеваемости коронавирусом - 98,39%.
 
По данным Минздрава, не готовы смягчать ограничения:
 
Киев (динамика 10,83%);
Волынская область (выявление 18%);
Житомирская область (выявление 15,14% и динамика 46,30%);
Закарпатская область (загруженность коек 64,85%);
Ивано-Франковская область (выявление 18,11% и динамика 28,32%);
Николаевская область (динамика 98,39%);
Львовская область (выявление 11,41%);
Ровненская область (выявление 17,39% и динамика 26,52%);
Харьковская область (выявление 15,32% и динамика 48,98%);
Хмельницкая область (динамика 19,39%);
Черновицкая область (загруженность коек 50,29%, выявление 18,32% и динамика 51,09%);
Черниговская область (выявление 15,24% и динамика 78,57%).
 
Также накануне стало известно, что на Волыни ужесточают карантин из-за COVID.
 
Напомним, что в Уукраине Луцк и Тернополь попали в "красную зону" из-за ситуации с заболеваемостью.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Минздрав, карантин, Коронавирус в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь