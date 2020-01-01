Киев и 11 областей оказались не готовы к ослаблению карантина

Самый высокий процент инфицирования зафиксирован в Николаевской области - там процент заболеваемости 98,39%.

Киеву также нельзя ослаблять карантин consumer.gov.ua

В Украине пока не готовы к ослаблению карантина 11 областей и Киев. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в среду, 5 августа.

Сообщается, что в Николаевской области зафиксирован самый высокий процент динамики заболеваемости коронавирусом - 98,39%.

По данным Минздрава, не готовы смягчать ограничения:

Киев (динамика 10,83%);

Волынская область (выявление 18%);

Житомирская область (выявление 15,14% и динамика 46,30%);

Закарпатская область (загруженность коек 64,85%);

Ивано-Франковская область (выявление 18,11% и динамика 28,32%);

Николаевская область (динамика 98,39%);

Львовская область (выявление 11,41%);

Ровненская область (выявление 17,39% и динамика 26,52%);

Харьковская область (выявление 15,32% и динамика 48,98%);

Хмельницкая область (динамика 19,39%);

Черновицкая область (загруженность коек 50,29%, выявление 18,32% и динамика 51,09%);

Черниговская область (выявление 15,24% и динамика 78,57%).

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