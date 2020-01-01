Киев и 11 областей оказались не готовы к ослаблению карантина
Самый высокий процент инфицирования зафиксирован в Николаевской области - там процент заболеваемости 98,39%.
В Украине пока не готовы к ослаблению карантина 11 областей и Киев. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в среду, 5 августа.
Сообщается, что в Николаевской области зафиксирован самый высокий процент динамики заболеваемости коронавирусом - 98,39%.
По данным Минздрава, не готовы смягчать ограничения:
Киев (динамика 10,83%);
Волынская область (выявление 18%);
Житомирская область (выявление 15,14% и динамика 46,30%);
Закарпатская область (загруженность коек 64,85%);
Ивано-Франковская область (выявление 18,11% и динамика 28,32%);
Николаевская область (динамика 98,39%);
Львовская область (выявление 11,41%);
Ровненская область (выявление 17,39% и динамика 26,52%);
Харьковская область (выявление 15,32% и динамика 48,98%);
Хмельницкая область (динамика 19,39%);
Черновицкая область (загруженность коек 50,29%, выявление 18,32% и динамика 51,09%);
Черниговская область (выявление 15,24% и динамика 78,57%).
Также накануне стало известно, что на Волыни ужесточают карантин из-за COVID.
Напомним, что в Уукраине Луцк и Тернополь попали в "красную зону" из-за ситуации с заболеваемостью.
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