Строительные конструкции упали по всей высоте здания по неизвестным на данный момент причинам.

Серьезно никто из рабочих не пострадал, по данным СМИ poltava.to

Строительные леса в среду, 5 августа, обвалились на новостройке компании СНМК на ул. Филиппа Орлика. Об этом сообщило издание Полтавщина.

По его данным, в результате инцидента получили травмы четыре строителя. Строительные конструкции упали по всей высоте здания по неизвестным на данный момент причинам.

Последствия падения металлических конструкций ликвидируют сами строители. На место происшествия выехали два подразделения спасателей, но они не были задействованы.

По информации издания, рабочие уже завершали работу и убирали внизу строительный мусор. В это время на здании отклеился утеплитель и обвалил леса. Серьезно никто из рабочих не пострадал.

Cмотрите фотогалерею: В Полтаве рухнули леса на новостройке

Напомним, ранее в Одессе на Французском бульваре обрушился жилой дом . Из-под четырехэтажного здания вывели 25 человек, информации о жертвах и пострадавших не поступало.

Как сообщалось, в индийском городе Мумбаи проливные дожди привели к обрушению шестиэтажного здания, шесть человек погибли.

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