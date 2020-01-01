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ЦИК разработала рекомендации для местных выборов

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Избирателям ЦИК рекомендует обеспечить наличие личной ручки для голосования, минимизировать время пребывания на избирательном участке и воздержаться от посещения помещений с детьми.
Соответствующие предложения ЦИК направила Кабинету министров для утверждения
Соответствующие предложения ЦИК направила Кабинету министров для утверждения
korrespondent.net
 
Центральная избирательная комиссия рекомендует проводить назначенные на 25 октября местные выборы с учетом эпидемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении ЦИК.
 
 
Соответствующие предложения ЦИК направила Кабинету министров для утверждения. К общим рекомендациям относятся дезинфекция рук при входе на избирательный участок и при выходе, а также наличие защитных масок или респираторов.
 
Также избирательным комиссиям рекомендуется проводить температурный скрининг, обеспечить разметку для обеспечения физической дистанции не менее 1,5 метра и контролировать время пребывания избирателей в помещении.
 
Предлагается не допускать скопления людей в помещениях, а также возле входов и выходов. Избирательные комиссии должны обеспечить дезинфекцию дверных ручек, перил, канцелярии, столов и т.д., а также влажную уборку каждые четыре часа.
 
Необходимо обеспечить отдельную кабинку для голосования избирателей с признаками ОРВИ или повышенной температурой и предусмотреть отдельную переносную урну для избирателей, которые находятся на самоизоляции.
 
Избирателям ЦИК рекомендует обеспечить наличие личной ручки для голосования,  минимизировать время пребывания в помещении избирательного участка и воздержаться от посещения помещений с детьми.
 
Ранее председатель Верховной Рады Кирилл Разумков спрогнозировал явку на предстоящих местных выборах. Обычно явка на местных выборах ниже, чем на парламентских, но она все равно превысит 50%, считает спикер Рады. 

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Теги: Выборы, ЦИК, местные выборы, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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