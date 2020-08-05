ОБСЕ выявила 250 нарушений перемирия на Донбассе

За последние сутки в Донецкой области зафиксировали три нарушения режима тишины, а в Луганской - два нарушения.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Донбассе зафиксировали 251 нарушение режима тишины после вступления в действие перемирия с 27 июля. Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном в среду, 5 августа.

"На конец отчетного периода СММ зафиксировала в общей сложности 251 нарушение режима прекращения огня, оба в Донецкой и Луганской областях, в том числе 45 взрывов, два снаряда в полете, три осветительные ракеты и 201 очередь и выстрел из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в течение прошедших суток сепаратисты на Донбассе сделали три одиночных выстрела в сторону украинских позиций. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет.

Отметим, с 27 июля на Донбассе фиксируют 1-2 обстрела в сутки. Полностью "тишина" не соблюдалась ни одного дня.

Как сообщалось, 27 июля вступила в силу договоренность о полном прекращении огня на Донбассе. По данным штаба ООС, за этот период ни один украинский военный не погиб и не был ранен.

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