В Луганской области заминировали газопровод

Взрывчатку заложили у газопровода вблизи Северодонецка. Прибывшие по вызову правоохранители обезвредили опасную находку.

Самодельное взрывное устройство было обнаружено у газопровода вблизи Северодонецка. Его обнаружили сотрудники газовой службы и вызвали правоохранителей. В итоге взрывчатку ликвидировали, предотвратив теракт. Об этом вечером в среду, 5 августа, сообщила начальник отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай в Facebook.

"Утром в Новоайдарский отдел полиции поступило сообщение диспетчера аварийной газовой службы о том, что во время обхода газопровода вблизи с. Пурдовка обнаружен предмет, похожий на растяжку", - написала Погукай.

Полицейские оцепили место происшествия и перекрыли дорожное движение, а специалисты газовой службы остановили подачу газа.

Во время осмотра территории взрывотехники обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство, сообщила Погукай.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания лица, причастного к преступлению. Также решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по статье о теракте.

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