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В Луганской области заминировали газопровод

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Взрывчатку заложили у газопровода вблизи Северодонецка. Прибывшие по вызову правоохранители обезвредили опасную находку.
Растяжка и бомба
Растяжка и бомба

Самодельное взрывное устройство было обнаружено у газопровода вблизи Северодонецка. Его обнаружили сотрудники газовой службы и вызвали правоохранителей. В итоге взрывчатку ликвидировали, предотвратив теракт. Об этом вечером в среду, 5 августа, сообщила начальник отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай в Facebook.

"Утром в Новоайдарский отдел полиции поступило сообщение диспетчера аварийной газовой службы о том, что во время обхода газопровода вблизи с. Пурдовка обнаружен предмет, похожий на растяжку", - написала Погукай.

Полицейские оцепили место происшествия и перекрыли дорожное движение, а специалисты газовой службы остановили подачу газа.

Во время осмотра территории взрывотехники обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство, сообщила Погукай.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания лица, причастного к преступлению. Также решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по статье о теракте.

 

Ранее СБУ заявила о задержании организаторов серии взрывов в Киеве, которые требовали 500 тыс. долларов. 

Также сообщалось, что "минер" из России угрожал устроить взрыв в Киевской области.

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Теги: взрывчатка, Луганская область, Северодонецк, минирование, мина, газопровод, заминирование
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Источник: korrespondent.net

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