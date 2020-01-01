Главное 5 июля: Возросшее число жертв в Ливане и выборы по правилам

Подборка основных новостей за минувшие сутки.

Названы новые данные по жертвам взрыва в Бейруте и предварительно оценен ущерб, в ЦИК составили правила работы на избирательных участках в эпидемию, в Украине появятся шерифы. Мы опредилили самые важные события вчерашнего дня.

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Обновленные данные по ливанскому взрыву

В МОЗ Ливана насчитали, как минимум, 135 погибших от взрыва в порту столицы. Также до 5 тысяч увеличилось количество потерпевших. Еще десятки человек пропали без вести. Ущерб оценили в сумму, свыше 15 млрд долларов. Взрывной волной снесло сотни домов, в частности, 4 больницы. Был разрушен главный элеватор, запасов осталось на месяц. Два судна из Мариуполя привезли в Бейрут зерно. До установления ответственных за трагедию лиц помещена под домашний арест администрация порта, где произошел взрыв.

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“Коронавирусные” рекомендации ЦИК

В условиях пандемии выборы должны проходить при соблюдении определенных правил. Так, при входе на участок и выходя из него избирателям необходимо будет обработать руки антисептиком. Кроме того, все должны быть в масках или респираторах. Людям планируют мерить температуру, помещения разметят с учетом дистанции в 1,5 метра.

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В МВД появятся шерифы

Шерифами хотят сделать участковых. Их закрепят за определенной громадой, на территории которой они будут постоянно пребывать. Местное население сможет обратиться к шерифам в любой момент. В свою очередь, громада обязуется взять на себя часть расходов на их содержание.

Коронавирусом стало болеть больше молодежи

В ВОЗ выявили увеличение количества заболевших COVID-19 среди молодежи. Так, за последние 5 месяцев молодых пациентов стало в три раза больше. Во всем мире процент людей, возрастом от 15 до 24 лет, вырос – с 4,5% до 15%.

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Экологи выступили против Северного потока

Организация Deutsche Umwelthilfe пытается через суд запретить строительство газопровода NordStream-2. Экологи хотят, чтобы Горное ведомство города Штральзунд пересмотрело заявку на ввод Северного потока в эксплуатацию.

Напомним, ранее мы писали, что авиапассажирам рассказали, как правильно драться на борту.

