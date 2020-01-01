Сутки перемирия в ООС: Минимум обстрелов, без потерь
В четверг, 5 августа, оккупанты 1 раз нарушили режим тишины в зоне боевых действий. Они открывали огонь в районе населенного пункта Шумы.
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Об этом сообщает оперативный штаб ООС.
Сепаратисты стреляли из подствольного гранатомета. Нарушение перемирия было квалифицировано как провокация. Поскольку выстрел оказался неприцельным и не угрожал жизни, защитники не наносили ответный удар.
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С начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны захватчиков не зафиксировано.
Потерь и боевых ранений в рядах ВСУ нет.
Ситуация в зоне проведения операции Объединенных сил остается контролированной.
Напомним, ранее мы писали, что на видео засветился обстрел парковки с пострадавшим в Запорожье.