Сутки перемирия в ООС: Минимум обстрелов, без потерь

Ситуация на Донбассе остается контролированной.

В четверг, 5 августа, оккупанты 1 раз нарушили режим тишины в зоне боевых действий. Они открывали огонь в районе населенного пункта Шумы.

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Об этом сообщает оперативный штаб ООС.

Сепаратисты стреляли из подствольного гранатомета. Нарушение перемирия было квалифицировано как провокация. Поскольку выстрел оказался неприцельным и не угрожал жизни, защитники не наносили ответный удар.

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С начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны захватчиков не зафиксировано.

Потерь и боевых ранений в рядах ВСУ нет.

Ситуация в зоне проведения операции Объединенных сил остается контролированной.

Напомним, ранее мы писали, что на видео засветился обстрел парковки с пострадавшим в Запорожье.

