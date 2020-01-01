Антирекорд: в Украине за сутки 1318 новых случаев COVID-19
За минувшие сутки в Украине 1318 человек заразились коронавирусом. Это новый антирекорд в нашей стране, сообщает МОЗ. Больше всего инфицированных во Львовской области и Киеве.
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Ранее в нашей стране еще никогда так много людей не заражались коронавирусом за одни сутки. Предыдущий антирекорд был вчера, но сегодня на 47 случаев больше.
На данный момент 76 808 украинцев заразились коронавирусом. Более 42 тысяч человек вылечились (997 за минувшие сутки) и 1819 человек умерли.
Сейчас коронавирус выявлен:
Винницкая область — 2898 случаев
Волынская область — 4108 случаев
Днепропетровская область — 1492 случая
Донецкая область — 941 случай
Житомирская область — 2036 случаев
Закарпатская область — 5539 случаев
Запорожская область — 890 случаев
Ивано-Франковская область — 5295 случаев
Кировоградская область — 713 случаев
г. Киев — 8992 случая
Киевская область — 3980 случаев
Львовская область — 10420 случаев
Луганская область — 135 случаев
Николаевская область — 660 случаев
Одесская область — 3748 случаев
Полтавская область — 447 случаев
Ровненская область — 6538 случаев
Сумская область — 594 случая
Тернопольская область — 3177 случаев
Харьковская область — 4381 случай
Херсонская область — 242 случая
Хмельницкая область — 1257 случаев
Черновицкая область — 6383 случая
Черкасская область — 969 случаев
Черниговская область — 937 случаев
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Напомним, что с 1 августа территорию Украины, в зависимости от распространения коронавируса, разделили на четыре карантинные зоны.