Антирекорд: в Украине за сутки 1318 новых случаев COVID-19

Больше всего инфицированных во Львовской области и Киеве.

За минувшие сутки в Украине 1318 человек заразились коронавирусом. Это новый антирекорд в нашей стране, сообщает МОЗ. Больше всего инфицированных во Львовской области и Киеве.

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Ранее в нашей стране еще никогда так много людей не заражались коронавирусом за одни сутки. Предыдущий антирекорд был вчера, но сегодня на 47 случаев больше.

На данный момент 76 808 украинцев заразились коронавирусом. Более 42 тысяч человек вылечились (997 за минувшие сутки) и 1819 человек умерли.

Сейчас коронавирус выявлен:

Винницкая область — 2898 случаев

Волынская область — 4108 случаев

Днепропетровская область — 1492 случая

Донецкая область — 941 случай

Житомирская область — 2036 случаев

Закарпатская область — 5539 случаев

Запорожская область — 890 случаев

Ивано-Франковская область — 5295 случаев

Кировоградская область — 713 случаев

г. Киев — 8992 случая

Киевская область — 3980 случаев

Львовская область — 10420 случаев

Луганская область — 135 случаев

Николаевская область — 660 случаев

Одесская область — 3748 случаев

Полтавская область — 447 случаев

Ровненская область — 6538 случаев

Сумская область — 594 случая

Тернопольская область — 3177 случаев

Харьковская область — 4381 случай

Херсонская область — 242 случая

Хмельницкая область — 1257 случаев

Черновицкая область — 6383 случая

Черкасская область — 969 случаев

Черниговская область — 937 случаев

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Напомним, что с 1 августа территорию Украины, в зависимости от распространения коронавируса, разделили на четыре карантинные зоны.