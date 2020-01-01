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Антирекорд: в Украине за сутки 1318 новых случаев COVID-19

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Больше всего инфицированных во Львовской области и Киеве.
В Украине новый антирекорд по количеству заразившихся COVID-19
В Украине новый антирекорд по количеству заразившихся COVID-19
Закарпатская ОГА/Фейсбук

За минувшие сутки в Украине 1318 человек заразились коронавирусом. Это новый антирекорд в нашей стране, сообщает МОЗ. Больше всего инфицированных во Львовской области и Киеве. 

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Ранее в нашей стране еще никогда так много людей не заражались коронавирусом за одни сутки. Предыдущий антирекорд был вчера, но сегодня на 47 случаев больше.

На данный момент 76 808 украинцев заразились коронавирусом. Более 42 тысяч человек вылечились (997 за минувшие сутки) и 1819 человек умерли.

Сейчас коронавирус выявлен:  

Винницкая область — 2898 случаев 
Волынская область — 4108 случаев
Днепропетровская область — 1492 случая 
Донецкая область — 941 случай 
Житомирская область — 2036 случаев 
Закарпатская область — 5539 случаев 
Запорожская область — 890 случаев 
Ивано-Франковская область — 5295 случаев 
Кировоградская область — 713 случаев
г. Киев — 8992 случая 
Киевская область — 3980 случаев 
Львовская область — 10420 случаев 
Луганская область — 135 случаев 
Николаевская область — 660 случаев 
Одесская область — 3748 случаев 
Полтавская область — 447 случаев 
Ровненская область — 6538 случаев
Сумская область — 594 случая 
Тернопольская область — 3177 случаев 
Харьковская область — 4381 случай 
Херсонская область — 242 случая
Хмельницкая область — 1257 случаев 
Черновицкая область — 6383 случая 
Черкасская область — 969 случаев
Черниговская область — 937 случаев

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Напомним, что с 1 августа территорию Украины, в зависимости от распространения коронавируса, разделили на четыре карантинные зоны.

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Теги: Украина, коронавирус, COVID-19
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