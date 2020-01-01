На Киевщине люди прочищали канализацию и погибли
Трое скончалось, одного госпитализировали.
Инцидент произошел в Киевской области. Там, в селе Пятигоры Тетиевского района чистка канализации закончилась трагедией.
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Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
Уточняется, что три человека отравились ядовитыми парами газов. Они погибли на месте.
Еще один участник работ в канализационном коллекторе, надышавшись испарениями, попал в больницу.
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Подробностей спасатели не указали. Отметим, что подобные работы не рекомендуют проводить без противогаза.
Напомним, ранее мы писали, что канализация в Киеве не обновлялась десятилетиями.