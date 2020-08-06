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Близ Киева ранили девушку, ставшую свидетельницей разборок

Комментариев: 1
Злоумышленника задержали.
Стрелка поместили в СИЗО
Стрелка поместили в СИЗО
facebook.com/ Андрей Небитов

Инцидент произошел в Обухове Киевской области. Там 33-летний житель Киева повздорил с мужчиной. После этого он сел в свое авто и открыл хаотичную стрельбу из травмата.

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Об этом сообщил в Facebook сотрудник полиции Киевской области Андрей Небитов.

Уточняется, что одна из пуль попала в девушку, которая случайно оказалась рядом. Очевидица отделалась легкими ранениями.

Благо, пистолет был травматический, а мог быть и боевой. Очень повезло девушке, что пуля попалась резиновая, свинцовая могла и убить, - отметил Небитов.

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Стрелявший водитель сбежал с товарищем. На утро правоохранители выяснили его место нахождения и задержали. Стрелка отправили в СИЗО. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Как отметил полицейский, пистолет, из которого стреляли, законно зарегистрирован.

Легальный ствол, психически здоровый стрелок, член общественного формирования, осознанный и патриотичный, а тяжкое преступление – на лицо.  К сожалению, таким “ковбоям” дают доступ к боевым пистолетам и револьверам. И это ответ всем сторонникам легализации короткоствольного оружия, - отметил автор поста.

Напомним, ранее мы писали, что в Винницкой области 10-летний ребенок выстрелом ранил девочку.

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Комментариев (1)
T-REX2    06.08.2020, 11:36
Оценка:  -19
T-REX2
"осознанный и патриотичный,"-понять и простить
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