Близ Киева ранили девушку, ставшую свидетельницей разборок
Инцидент произошел в Обухове Киевской области. Там 33-летний житель Киева повздорил с мужчиной. После этого он сел в свое авто и открыл хаотичную стрельбу из травмата.
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Об этом сообщил в Facebook сотрудник полиции Киевской области Андрей Небитов.
Уточняется, что одна из пуль попала в девушку, которая случайно оказалась рядом. Очевидица отделалась легкими ранениями.
Благо, пистолет был травматический, а мог быть и боевой. Очень повезло девушке, что пуля попалась резиновая, свинцовая могла и убить, - отметил Небитов.
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Стрелявший водитель сбежал с товарищем. На утро правоохранители выяснили его место нахождения и задержали. Стрелка отправили в СИЗО. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.
Как отметил полицейский, пистолет, из которого стреляли, законно зарегистрирован.
Легальный ствол, психически здоровый стрелок, член общественного формирования, осознанный и патриотичный, а тяжкое преступление – на лицо. К сожалению, таким “ковбоям” дают доступ к боевым пистолетам и револьверам. И это ответ всем сторонникам легализации короткоствольного оружия, - отметил автор поста.
Напомним, ранее мы писали, что в Винницкой области 10-летний ребенок выстрелом ранил девочку.