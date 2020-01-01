На Закарпатье вымогатели шантажировали мужчин пикантным видео

Организовала банду шантажистов 29-летняя женщина.

В Закарпатской области сотрудники полиции задержали трех человек, в том числе 29-летнюю женщину, которые шантажировали местных жителей пикантными видео. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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По версии следствия, возглавляла эту преступную группу 29-летняя женщина. Она же и придумала незаконную схему получения денег.

Женщина знакомилась с жителями Закарпатской области, соблазняла их, а когда дело доходило до интима, в комнату врывались её сообщники и начинали все снимать на видеокамеру. После этого мужчина, пойманный на “горячем“, получал предложение откупиться. В противном случае преступники угрожали выложить видео с его участием в Сеть. Обычно шантажисты требовали 2000 долларов.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 189 УК Украины (Вымогательство группой лиц). Все участники преступной группы задержаны.

Ранее в Никополе сотрудники СБУ задержали вооруженную банду, которая похищала, запугивала и пытала людей. В её состав входило пять человек.