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На видео показали нашествие медуз в Азовском море

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Многие отдыхающие признаются, что опасаются заходить в воду.
Некоторые медузы достигают огромных размеров
Некоторые медузы достигают огромных размеров
скриншот видео

Курорт Кирилловка на Запорожье заполонили медузы. Морских студней полно на дне Азовского моря. А волны десятками выносят их ближе к берегу.

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Об этом рассказал в YouTube блогер Мишка Журавлев, показав видео.

На ролике видно, что побережье густо усеяно желеподобными существами. Некоторые из тех, что обитают в море, достигают огромных размеров.  

Туристы от такого явления не в восторге. Многие говорят, что боятся идти купаться.

Также видео с медузами показала Ирина Чукова в Инстаграме, отметив, что их так много, что можно консервировать.

Напомним, ранее мы писали, что на море в Одессе засняли опасных скатов-хвостоколов.

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Теги: море, медузы, Запорожская область, Кирилловка, Нашествие
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