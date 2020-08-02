На видео показали нашествие медуз в Азовском море
Многие отдыхающие признаются, что опасаются заходить в воду.
Курорт Кирилловка на Запорожье заполонили медузы. Морских студней полно на дне Азовского моря. А волны десятками выносят их ближе к берегу.
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Об этом рассказал в YouTube блогер Мишка Журавлев, показав видео.
На ролике видно, что побережье густо усеяно желеподобными существами. Некоторые из тех, что обитают в море, достигают огромных размеров.
Туристы от такого явления не в восторге. Многие говорят, что боятся идти купаться.
Также видео с медузами показала Ирина Чукова в Инстаграме, отметив, что их так много, что можно консервировать.
Напомним, ранее мы писали, что на море в Одессе засняли опасных скатов-хвостоколов.