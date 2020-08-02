На видео показали нашествие медуз в Азовском море

Многие отдыхающие признаются, что опасаются заходить в воду.

Курорт Кирилловка на Запорожье заполонили медузы. Морских студней полно на дне Азовского моря. А волны десятками выносят их ближе к берегу.

Читай также: Кличко показал, как проводит отпуск

Об этом рассказал в YouTube блогер Мишка Журавлев, показав видео.

На ролике видно, что побережье густо усеяно желеподобными существами. Некоторые из тех, что обитают в море, достигают огромных размеров.

Туристы от такого явления не в восторге. Многие говорят, что боятся идти купаться.

Также видео с медузами показала Ирина Чукова в Инстаграме, отметив, что их так много, что можно консервировать.

Напомним, ранее мы писали, что на море в Одессе засняли опасных скатов-хвостоколов.

