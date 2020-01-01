В Херсонской больнице произошла вспышка COVID-19

Выписывать больных будут только по результатам отрицательного ПЦР-теста.

У 197 медиков и пациентов взяты пробы биоматериалов facebook.com/pg/moz.ukr/

В Херсоне больница им. С.О. Лучанского прекратила прием и выписку пациентов. Причина – вспышка COVID-19. Об этом проинформировала Херсонская ОГА.

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Соответствующее решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Жителям Днепровского района предложено обращаться в другие больницы.

За последнее время в больнице им.С.О. Лучанского коронавирусом заразились девять человек. Шесть из них – медики. У 197 сотрудников и пациентов этого медучреждения взяты пробы биоматериалов. Сейчас их изучают.

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Выписывать больных из больницы будут только по результатам отрицательного ПЦР-теста. Прока прием пациентов перекрашен на две недели.

Ранее вспышка COVID-19 произошла в Винницкой областной больнице имени Николая Пирогова. Там коронавирусом заразились 25 человек.