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Рудик назвала главного политического врага "Голоса"

Комментариев: 2
Для "Голоса" Порошенко больший политический враг, чем Зеленский.
Кира Рудик, лидер партии "Голос"
Кира Рудик, лидер партии "Голос"
facebook.com/pg/GolosZmin/

Лидер “Голоса“ Кира Рудик заявила, что для политической партии, которую она возглавляет, Петр Порошенко является большим политическим врагом, чем президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает “Украинская правда“.

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По словам Рудик, партия “Голос“ может в парламенте сотрудничать с Порошенко по вопросам войны с Россией и по украинскому языку, но быть противником по вопросам коррупции и Авакову.

Политик отметила, что сейчас партия “Голос“ проводит “инвентаризацию людей“, с которыми она сотрудничала. Это один из этапов подготовки к местным выборам, назначенным на конец октября 2020 года. На выборы пойдут только те люди, в которых “Голос“ уверен на 100%.

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Рудик отметила, что в некоторых регионах её партия не будет выдвигать кандидатов на местных выборах. Например, в Сумах и, скорее всего, в Полтаве.

Напомним, что 17 июля Кира Рудик с трибуны Верховной Рады заявила, что партия “Голос“ переходит в оппозицию к президенту Владимиру Зеленскому. Причина – он, якобы, изменил ценностям, которые ранее декларировал.

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Теги: Рудик, Голос, Порошенко, Зеленский
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Комментариев (2)
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alex-zol    06.08.2020, 12:47
Оценка:  -18
alex-zol
соросятские отбросы!!!!
Woodbrother    06.08.2020, 12:25
Оценка:  -4
Woodbrother
Голос покрылся зеленой плеcенью. Печалька
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