Рудик назвала главного политического врага "Голоса"

Для "Голоса" Порошенко больший политический враг, чем Зеленский.

Лидер “Голоса“ Кира Рудик заявила, что для политической партии, которую она возглавляет, Петр Порошенко является большим политическим врагом, чем президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает “Украинская правда“.

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По словам Рудик, партия “Голос“ может в парламенте сотрудничать с Порошенко по вопросам войны с Россией и по украинскому языку, но быть противником по вопросам коррупции и Авакову.

Политик отметила, что сейчас партия “Голос“ проводит “инвентаризацию людей“, с которыми она сотрудничала. Это один из этапов подготовки к местным выборам, назначенным на конец октября 2020 года. На выборы пойдут только те люди, в которых “Голос“ уверен на 100%.

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Рудик отметила, что в некоторых регионах её партия не будет выдвигать кандидатов на местных выборах. Например, в Сумах и, скорее всего, в Полтаве.

Напомним, что 17 июля Кира Рудик с трибуны Верховной Рады заявила, что партия “Голос“ переходит в оппозицию к президенту Владимиру Зеленскому. Причина – он, якобы, изменил ценностям, которые ранее декларировал.