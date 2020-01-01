Под Киевом машину разорвало в ДТП, есть жертвы
Авария произошла в Обухове на Киевщине. Там столкнулось несколько машин у заправки.
Об этом сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua.
Таврия остановилась в левом ряду для разрешенного поворота налево. Сзади, не тормозя, в нее въехала Шкода, после чего Таврия вылетела на встречку и врезалась в Тойоту Камри, - написали очевидцы.
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Пассажир, принявший на себя основной удар, еще какое-то время был в сознании, но через 10 минут скончался. Родной брат погибшего, водитель Таврии, был увезен на скорой. Его состояние критическое.
На место выехали правоохранители и ГСЧС. Предварительно известно, что участники аварии были трезвыми.
Напомним, ранее мы писали, что в Киеве сняли на видео, как на ходу развалился троллейбус.