Под Киевом машину разорвало в ДТП, есть жертвы

Один человек погиб, один в тяжелом состоянии.

В ДТП столкнулось несколько машин Скриншот видео

Авария произошла в Обухове на Киевщине. Там столкнулось несколько машин у заправки.

Об этом сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Таврия остановилась в левом ряду для разрешенного поворота налево. Сзади, не тормозя, в нее въехала Шкода, после чего Таврия вылетела на встречку и врезалась в Тойоту Камри, - написали очевидцы.

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Пассажир, принявший на себя основной удар, еще какое-то время был в сознании, но через 10 минут скончался. Родной брат погибшего, водитель Таврии, был увезен на скорой. Его состояние критическое.

На место выехали правоохранители и ГСЧС. Предварительно известно, что участники аварии были трезвыми.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве сняли на видео, как на ходу развалился троллейбус.

