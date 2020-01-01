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На фрегате “Гетман Сагайдачный” изолировали моряков из-за коронавируса

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На судне нашли зараженного и ужесточили карантин.
Экипаж отправили на карантин
Экипаж отправили на карантин
depositphotos.com

Один из членов экипажа фрегата ВМС “Гетман Сагайдачный” подхватил COVID-19. Пришлось отправить на самоизоляцию всех, кто с ним контактировал.

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Об этом со ссылкой на свои источники сообщает “Думская”.

Уточняется, что после подтвержденного диагноза на угрозу распространения инфекции отреагировало командование военно-морской базы Юг.

Всех, кто мог общаться или находиться рядом с больным, поместили в вертолетный ангар корабля. В целом – 30 мореплавателей.

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Также издание добавляет, что наличие вируса заподозрили у одного из моряков со спасательного судна “Александр Охрименко”.

Напомним, ранее мы писали, что в мире каждые 15 секунд умирает больной коронавирусом.

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Теги: моряки, судно, ВМС, Гетман Сагайдачный, карантин, коронавирус, самоизоляция, корабль
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