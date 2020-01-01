Под Харьковом в песчаном карьере погиб подросток

Ребенка искали всю ночь, но сумели найти только утром.

В Харьковской области в результате несчастного случая в песчаном карьере погиб 14-летний подросток. Об этом информирует пресс-служба полиции области.

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По предварительной информации, 14-летний житель села Смирновка вчера, 5 августа, примерно в 17:00 пошел гулять на песчаный карьер. В тот же день в 23:20 в полицию обратились родители подростка. Они сообщили, что он до сих пор не вернулся домой.

Полиция сразу принялась разыскивать несовершеннолетнего. Поиски продолжались всю ночь. Утром тело ребенка, засыпанное песком, нашли в местном карьере.

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По данному факту открыто уголовное производство. Полиция выясняет все обстоятельства этой трагедии.

Ранее стало известно, что в Днепропетровской области в песчаном карьере погибли подросток и 51-летний мужчина. Они хотели набрать песка.