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Под Харьковом в песчаном карьере погиб подросток

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Ребенка искали всю ночь, но сумели найти только утром.
Место трагедии
Место трагедии
hk.npu.gov.ua

В Харьковской области в результате несчастного случая в песчаном карьере погиб 14-летний подросток. Об этом информирует пресс-служба полиции области.

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По предварительной информации, 14-летний житель села Смирновка вчера, 5 августа, примерно в 17:00 пошел гулять на песчаный карьер. В тот же день в 23:20 в полицию обратились родители подростка. Они сообщили, что он до сих пор не вернулся домой.

Полиция сразу принялась разыскивать несовершеннолетнего. Поиски продолжались всю ночь. Утром тело ребенка, засыпанное песком, нашли в местном карьере. 

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По данному факту открыто уголовное производство. Полиция выясняет все обстоятельства этой трагедии.

Ранее стало известно, что в Днепропетровской области в песчаном карьере погибли подросток и 51-летний мужчина. Они хотели набрать песка.

 

hk.npu.gov.ua

 

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Теги: подросток, карьер
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