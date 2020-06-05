СМИ рассказали об очередной имитации реформ ДАБИ, связанной с кадровыми махинациями

Глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко, его помощник Александр Сергиенко и поставленный ими глава Государственной инспекции градостроительства Юрий Васильченко имитируют реформу сферы архстройконтроля, проводя фейковые конкурсы на должности руководителей территориальных органов ДОМ. Об этом говорится в статье Антикор.

“4 августа 2020 года известный в узких кругах виртуальный руководитель-блогер государственного органа, который существует только на бумаге - Государственной инспекции градостроительства - Юрий Васильченко сделал очередной пост. С жаждой саморазоблачения, он подсознательно раскрыл очередную комбинацию собственных кукловодов. Воспользовавшись возможностью не проведения полных и прозрачных конкурсов в соответствии с законодательством о госслужбе, была применена процедура назначения на должности в период карантина. Но из предусмотренной возможности установления сроков представления документов от 3 до 7 календарных дней, был избран... Верно, наименьший - 3 дня. Все, кто сталкивался с порталом знают, что именно в эти дни внезапно увеличивается количество “технических сбоев“, а бумажно подать документы в ДОМ невозможно“, - говорится в материале.

Сообщается, что файл с условиями для конкурса был распечатан еще 5.06.2020, то есть почти два месяца назад, но загружен только после сохранения за полчаса до завершения рабочего дня в 17:34 29.07.2020.

“То есть, все кому нужно, имели возможность ознакомиться с требованиями и заранее подготовиться еще два месяца назад. Ну что же, думаем, какие нас ждут разоблачения, когда узнаем о персоналиях новых руководителей. Кстати, это фирменный почерк этой команды псевдо-реформаторов. Они используют ситуацию с карантином, монетизируя ее при любой возможности“, - пишут СМИ.

Они отмечают, что на сегодняшний день градостроительная отрасль находится под контролем группы влияния главы профильного комитета ВРУ Андрея Клочко.

“Главную скрипку играет Александр Сергиенко, в качестве разработчика идеологии и нормативного обеспечения реформы госстройконтроля, а также контролирует деятельность “фунтов“ - руководителей ДАБИ и ДОМа Богдана Федоренко и Юрия Васильченко. А Сергей Кучер, экс-глава столичного ДАБИ, обеспечил Сергиенко надежными кадрами для работы на ключевых должностях в новых органах и сети собственных бэк-офисов“, - резюмируется в статье.