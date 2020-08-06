В тройной аварии с пожаром на Ровенщине пострадало шесть человек

Среди потерпевших – 5-летний ребенок.

ДТП произошло близ села Панталия Ровенской области. Там столкнулись «Peugeot», «BMW» и «ЗАЗ – 1103 Славута». Последний загорелся от удара.

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Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

Уточняется, что возникла угроза взрыва газового баллона, который располагался в горящем авто. Огонь вовремя потушили. Взрыва удалось избежать.

В аварии пострадало шестеро, среди них 5-летний ребенок. Спасатели и медики оказали им первую помощь. После всех доставили в Дубенскую райбольницу. Сейчас их состояние оценивают врачи.

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На место выехали полицейские. Они перекрыли одну полосу движения. Обстоятельства устанавливаются.

В группе rivne_1283 в Инстаграме разместили видео с места ДТП.

Напомним, ранее мы писали, что такси трижды перевернулось в полете.