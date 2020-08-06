В тройной аварии с пожаром на Ровенщине пострадало шесть человек
ДТП произошло близ села Панталия Ровенской области. Там столкнулись «Peugeot», «BMW» и «ЗАЗ – 1103 Славута». Последний загорелся от удара.
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Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
Уточняется, что возникла угроза взрыва газового баллона, который располагался в горящем авто. Огонь вовремя потушили. Взрыва удалось избежать.
В аварии пострадало шестеро, среди них 5-летний ребенок. Спасатели и медики оказали им первую помощь. После всех доставили в Дубенскую райбольницу. Сейчас их состояние оценивают врачи.
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На место выехали полицейские. Они перекрыли одну полосу движения. Обстоятельства устанавливаются.
В группе rivne_1283 в Инстаграме разместили видео с места ДТП.
Сьогодні, близько дванадцятої години ранку на перехресті перед Дубно на Млинівський поворот трапилася ДТП. Легковий автомобіль марки “Славута“ не пропустив “Пежо“ і виїхав на поворот. Відомо, що в “Славуті“ на момент зіткнення перебувало двоє людей - одна з них - це п'ятирічна дитина. Автомобіль відразу спалахнув вогнем, однак пасажирам вдалось врятуватися. Дитину одразу забрала швидка. У “Пежо“ було четверо пасажирів. За попередньою інформацією він був тверезий, троє пасажирів у стані алкогольного сп'яніння. Також відомо, що у водія “Пежо“ наявний відеореєстратор.Нині на місці події працюють медики, рятувальники та поліцейські. Деталі ДТП з'ясовують. Інформація оновлюється. #rivne #рівне
Напомним, ранее мы писали, что такси трижды перевернулось в полете.