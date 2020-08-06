Украина не получала согласия Беларуси на выдачу "вагнеровцев" - Кулеба

Украинские силовики установили, кто из задержанных "вагнеровцев" воевал против ВСУ.

Беларусь еще официально не согласилась выдать Украине задержанных боевиков частной военной компании “Вагнера“, которые воевали против украинской армии на Донбассе. Об этом во время брифинга сообщил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

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По словам Кулебы, украинские силовики, получив от белорусской стороны списки задержанных “вагнеровцев“, установили, кто из них имеет украинское гражданство, и кто воевал против ВСУ на Донбассе и Луганщине. Уже сделан запрос на их выдачу. Однако, ответа на него пока нет.

Украина прилагает все меры для того, чтобы белорусская сторона выдала преступников и они понесли заслуженное наказание.

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Ранее стало известно, что в конце июля в Беларуси задержали представителей частной российской военной компании “Вагнера“.

Вчера, 5 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко. В нем он попросил выдать боевиков ЧВК “Вагнер“.