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Украина не получала согласия Беларуси на выдачу "вагнеровцев" - Кулеба

Комментариев: 4
Украинские силовики установили, кто из задержанных "вагнеровцев" воевал против ВСУ.
Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины
Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины
facebook.com/UkraineMFA/

Беларусь еще официально не согласилась выдать Украине задержанных боевиков частной военной компании “Вагнера“, которые воевали против украинской армии на Донбассе. Об этом во время брифинга сообщил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

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По словам Кулебы, украинские силовики, получив от белорусской стороны списки задержанных “вагнеровцев“, установили, кто из них имеет украинское гражданство, и кто воевал против ВСУ на Донбассе и Луганщине. Уже сделан запрос на их выдачу. Однако, ответа на него пока нет.

Украина прилагает все меры для того, чтобы белорусская сторона выдала преступников и они понесли заслуженное наказание.

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Ранее стало известно, что в конце июля в Беларуси задержали представителей частной российской военной компании “Вагнера“.

Вчера, 5 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко. В нем он попросил выдать боевиков ЧВК “Вагнер“. 

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Теги: Украина, Беларусь, Кулеба
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Комментариев (4)
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Духовный_скреп    06.08.2020, 13:53
Оценка:  0
Духовный_скреп
Что вы как дети малые.Не отдаст кремлевская марионетка их никогда.
Krotol2    06.08.2020, 13:48
Оценка:  -24
Krotol2
Придется губы закатать и скакать накуй
Духовный_скреп    06.08.2020, 13:56
Оценка:  +3
Духовный_скреп
Ты в роддоме головой о цементный пол скакал,когда мамка-алкашка тебя на свет божий выплюнула.
Колишній-східняк    06.08.2020, 13:44
Оценка:  0
Колишній-східняк
Вся ця історія дуже схожа на спільну багатоходівочку Кремля і Сашка Лукашенка перед президентськими виборами в Білорусії. В цій багатоходівці наразі зроблено лиш декілька ходів. Це - заїзд балагану в Бєларусь і його арешт. А ще буде повернення його назад в казарми, взаємні вибачення і братання...
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