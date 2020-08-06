Витольд Фокин действительно будет работать в ТКГ – Зеленский

Президент подтвердил участие первого премьера независимой Украины в переговорах по Донбассу.

Первый премьер-министр независимой Украины Витольд Фокин всё же будет работать в Трехсторонней контактной группе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга в городе Часов Яр Донецкой области.

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Он отметил, что в состав украинской делегации в ТКГ, кроме Леонида Кравчука и Витольда Фокина, войдут вице-премьер по вопросам реинтеграции Алексей Резников и советник президента Руслан Демченко.

Пригласили Леонида Макаровича (Кравчука - ред.). С ним будет работать и господин Фокин, и наш вице-премьер Резников, и господин Демченко. То есть у нас очень мощная группа. Я вижу только сейчас рост количества переговоров и количества встреч, - сообщил Зеленский.

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Для справки. Витольд Фокин возглавлял правительство УССР с 18 апреля 1991 года. После обретения Украиной независимости он продолжал работать главой Кабмина до 1 октября 1992 года.

Напомним, ранее Зеленский объяснил, почему украинскую делегацию в Минске возглавил Кравчук. По словам президента, Кравчук – умный, мудрый, опытный человек с авторитетом во всех украинских регионах.