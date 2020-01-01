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Житель Полтавщины соорудил взрывчатку, чтобы расправиться с родными

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Мужчина грозился подорвать жену и ее мать.
Взрывчатку отправили на экспертизу
Взрывчатку отправили на экспертизу
pl.npu.gov.ua

Инцидент произошел в Лубенском районе Полтавской области. Там мужчина угрожал убить супругу и тещу.

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Об этом сообщает региональный отдел ГУНП.

Для этого злоумышленник смастерил взрывчатку. С помощью самодельного боеприпаса он намеревался подорвать родственниц.

Местные жители услышали шум во дворе и вызвали полицию. Взрывное устройство изъяли и направили на экспертизу.

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Поробности устанавливаются. Сведения по факту инцидента внесли в ЕРДР. Решается вопрос об открытии уголовного дела с санкцией за незаконное обращение с боеприпасами.

Напомним, ранее мы писали, что во Львове прогремел взрыв на химзаводе.

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Теги: взрыв, полиция, теща, жена, Полтавская область, взрывчатка
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