Житель Полтавщины соорудил взрывчатку, чтобы расправиться с родными
Мужчина грозился подорвать жену и ее мать.
Инцидент произошел в Лубенском районе Полтавской области. Там мужчина угрожал убить супругу и тещу.
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Об этом сообщает региональный отдел ГУНП.
Для этого злоумышленник смастерил взрывчатку. С помощью самодельного боеприпаса он намеревался подорвать родственниц.
Местные жители услышали шум во дворе и вызвали полицию. Взрывное устройство изъяли и направили на экспертизу.
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Поробности устанавливаются. Сведения по факту инцидента внесли в ЕРДР. Решается вопрос об открытии уголовного дела с санкцией за незаконное обращение с боеприпасами.
Напомним, ранее мы писали, что во Львове прогремел взрыв на химзаводе.