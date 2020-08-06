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В Запорожье задержали девушку, которая на камеру снимала убийства животных

Комментариев: 2
Фото- и видеоматериалы жестокого обращения с животными девушка выкладывала в социальные сети.
Девушка, подозреваемая в жестоком обращении с животными
Девушка, подозреваемая в жестоком обращении с животными
npu.gov.ua

В Запорожской области полиция задержала 24-летнюю девушку, которая снимала на камеру убийства животных, а потом распространяла эти фото- и видеоматериалы в социальных сетях. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции.

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По версии следствия, полиции стало известно, что в Интернете распространяют материалы порнографического содержания. Было уставлено, что это делает 24-летняя жительница Запорожской области. 

По данному факту открыли уголовное производство, а 5 августа по месту проживания злоумышленницы провели обыск. Во время обыска изъяли компьютеры и мобильные телефоны с большим архивом материалов порнографического характера, банковские карточки и деньги. 

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Кроме того, правоохранители обнаружили материалы, на которых было показано, как сначала издеваются над животными, а потом их убивают. Их преступница тоже распространяла в социальных сетях. Поэтому ее обвиняют теперь ещё по одной статье УК Украины (Жестокое обращение с животными).

Ранее житель Ивано-Франковской области сильно избил собаку, и снял это на видео. Теперь ему грозит провести в местах лишения свободы до трех лет.

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Теги: Запорожская область, животные, жестокое обращение с животными
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Комментариев (2)
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Рики    06.08.2020, 14:49
Оценка:  0
Рики
Биомусор.
solamiya22    06.08.2020, 14:29
Оценка:  -19
solamiya22
Слава Богу. В фейсбуке она выставляла,как на котят прыгала, убийства с особой извращенностью разных животных. Такой извращенки надо пожизненное давать,выйдет опять это будет делать. Сама страшная и душа страшная
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