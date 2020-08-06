"Мы бьемся за Родину": Зеленский наградил военных в Зоне ООС

Президент посетил прифронтовую зону и наградил отличившихся в боях солдат.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил военнослужащих, которые несут службу на линии соприкосновения в Зоне проведения Операции объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента.

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Так, находясь с рабочей поездкой в Донецкой области, Владимир Зеленский вручил государственные награды за личное мужество, проявленное во время боевых действий, и образцовое выполнение воинского долга. В частности несколько бойцов получили орден “За мужество“ III степени и медаль “За военную службу Украине“.

Глава государства также возложил цветы к памятнику военнослужащим, добровольцам и волонтерам, погибшим в районе проведения ООС.

Для меня большая честь быть здесь на открытии такого памятника. Здесь написаны важные, откровенные героические наши украинские слова: “Мы бьемся за то, чему нет цены во всем мире, - за Родину“. У нас единственная Родина. Она одна у нас – Украина. И мы не можем ее потерять. И никогда не потеряем. Наоборот – вернем всё домой, - заявил Президент.

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Глава государства выразил надежду, что Украина станет такой же большой, как и до начала войны в Донбассе. Также он отметил важность соблюдения режима тишины на линии фронта.

Сейчас, в течение последних десяти дней, у нас нет раненых, нет погибших. И я благодарен, прежде всего, вам, что вы храните своих собратьев. И это важно. Важно, что выполняется режим тишины. Важно, что всегда, если услышим, что кто-то хочет на нас когда-то где-нибудь хоть немного наступать, вы всегда дадите достойный отпор, - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что самое главное сейчас – выдержать режим тишины. Президент заявил о важности не допустить новых смертей на Донбассе.