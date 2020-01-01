В Николаеве уже нет аммиачной селитры – администрация порта

Аммиачная селитра хранилась в Николаевском морском порту в 2018-2019 годах.

На территории Николаевского морского порта сейчас нет аммиачной селитры. Об этом сообщила на своем сайте администрация порта.

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В Николаевском морском порту аммиачная селитра хранилась с сентября 2018 года по начало 2019 года. Для нее была отведена отдельная открытая складская площадка. Общий вес этого опасного груза составлял 500 кг. Его разгрузкой и погрузкой занималась специальная компания.

На данный момент в Николаевском морском порту нет остатков аммиачной селитры с судна “Тузла“.

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Слухи о том, что в порту Николаева может храниться аммиачная селитра, появились после взрыва в Бейруте.

Напомним, что во вторник, 4 августа, в ливанской столице произошел взрыв гигантской силы. Взорвалась аммиачная селитра, которая хранилась в одном из портовых ангаров. На данный момент известно, что более 100 человек погибли, многие получили ранения.