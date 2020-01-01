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В Николаеве уже нет аммиачной селитры – администрация порта

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Аммиачная селитра хранилась в Николаевском морском порту в 2018-2019 годах.
Открытая складская площадка морского порта, где хранилась аммиачная селитра
Открытая складская площадка морского порта, где хранилась аммиачная селитра
portnikolaev.com

На территории Николаевского морского порта сейчас нет аммиачной селитры. Об этом сообщила на своем сайте администрация порта.

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В Николаевском морском порту аммиачная селитра хранилась с сентября 2018 года по начало 2019 года. Для нее была отведена отдельная открытая складская площадка. Общий вес этого опасного груза составлял 500 кг.  Его разгрузкой и погрузкой занималась специальная компания. 

На данный момент в Николаевском морском порту нет остатков аммиачной селитры с судна “Тузла“.

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Слухи о том, что в порту Николаева может храниться аммиачная селитра, появились после взрыва в Бейруте. 

Напомним, что во вторник, 4 августа, в ливанской столице произошел взрыв гигантской силы. Взорвалась аммиачная селитра, которая хранилась в одном из портовых ангаров. На данный момент известно, что более 100 человек погибли, многие получили ранения.

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Теги: Николаев, порт
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