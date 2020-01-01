Укрзализныця сняла ограничения на продажу билетов в киевские поезда

Теперь пассажирам будут продавать билеты на все 100% мест в вагонах.

УЗ будет продавать 100% билетов на поезда до Киева и назад uz.gov.ua

С пятницы, 7 августа, Укрзализныця начнет продавать билеты на все 100% мест в региональных поездах с 800-й нумерации, которые следуют в Киев или из Киева. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Читай также: Появление охраны в поездах отразится на цене билетов – Криклий

Отмечается, что восстановить продажу билетов на все места удалось на основании решений, принятых Киевской облгосадминистрацией и региональными комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Также в Укрзализныце напомнили, что ранее было продлено курсирование 17 региональных поездов. Благодаря региональным поездам пассажиры имеют возможность путешествовать из Киева в Конотоп, Фастов, Шостку, Чернигов, Жмеринку, Ровно и другие города.

Все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр, - заверили в пресс-службе УЗ.

Читай также: УЗ запретила поездам останавливаться в Луцке и Тернополе

Также отмечается, что для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.

Напомним, ранее сообщалось, что поездам разрешат высаживать пассажиров в “красной зоне“. Кабмин пересмотрит правила курсирования поездов через красную зону карантина.