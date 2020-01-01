СБУ изъяла 480 тысяч пачек поддельных сигарет

Правоохранители прекратили деятельность подпольного цеха по производству сигарет.

Служба безопасности Украины выявила и ликвидировала подпольный цех, в котором в огромных количествах выпускали фальсифицированные сигареты. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По версии следствия, подпольное производство организовали три жителя Житомирской и Хмельницкой областей. Всего же в нелегальном бизнесе участвовало почти 20 человек.

Преступники арендовали в Хмельницком несколько складских помещений, в которых и занимались нелегальным производством сигарет. Готовую продукцию с поддельными акцизными марками сбывали в местных магазинах, а также отправляли на продажу в другие регионы нашей страны. Не исключено, что сигареты контрабандой ввозили в Европу.

Следствие считает, что только в 2020 году бюджет не получил около 5 млн. гривен, так как злоумышленники не платили налоги.

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По данному факту открыто уголовное производство по ст. 190 УК Украины. Во время обысков изъято около 480 тысяч пачек поддельных сигарет.

Ранее СБУ нашла подпольный цех по производству контрафактных сигарет в Днепропетровской области. Правоохранители изъяли незаконную продукцию стоимостью в 97 млн. грн.