В Одессе воры обчищали банкоматы липкой лентой
Злоумышленники орудовали с помощью специальных накладок с липкой лентой. Приспособление блокировало выдачу банкнот.
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Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.
Задумка срабатывала, когда клиент банка пытался снять деньги. Так как у посетителя ничего не получалось, он уходил, чтобы обратиться за помощью. Пока его не было, воры доставали накладку с купюрами.
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Злоумышленников вскоре поймали “на горячем”. Ими оказались 37-летний и 38-летний уроженцы Кировоградской области. Выяснилось, что ранее они уже были судимы.
Задержанным объявили о подозрении. Обоих отправили в СИЗО, где они ждут определения меры наказания за кражу.
Напомним, ранее мы писали, что на Закарпатье воры вынесли из “ювелирки“ килограмм золота.