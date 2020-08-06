В Одессе воры обчищали банкоматы липкой лентой

Они были задержаны.

Воров будут судить за кражу od.npu.gov.ua

Злоумышленники орудовали с помощью специальных накладок с липкой лентой. Приспособление блокировало выдачу банкнот.

Читай также: В Харькове мужчина обокрал магазин и спрятался в мусорном баке

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Задумка срабатывала, когда клиент банка пытался снять деньги. Так как у посетителя ничего не получалось, он уходил, чтобы обратиться за помощью. Пока его не было, воры доставали накладку с купюрами.

Читай также: В порту под Одессой в бананах нашли полцентнера кокаина

Злоумышленников вскоре поймали “на горячем”. Ими оказались 37-летний и 38-летний уроженцы Кировоградской области. Выяснилось, что ранее они уже были судимы.

Задержанным объявили о подозрении. Обоих отправили в СИЗО, где они ждут определения меры наказания за кражу.

Накладки блокировали купюры od.npu.gov.ua

Напомним, ранее мы писали, что на Закарпатье воры вынесли из “ювелирки“ килограмм золота.

