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В Одессе воры обчищали банкоматы липкой лентой

Комментариев: 1
Они были задержаны.
Воров будут судить за кражу
Воров будут судить за кражу
od.npu.gov.ua

Злоумышленники орудовали с помощью специальных накладок с липкой лентой. Приспособление блокировало выдачу банкнот.

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Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Задумка срабатывала, когда клиент банка пытался снять деньги. Так как у посетителя ничего не получалось, он уходил, чтобы обратиться за помощью. Пока его не было, воры доставали накладку с купюрами.

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Злоумышленников вскоре поймали “на горячем”. Ими оказались 37-летний и 38-летний уроженцы Кировоградской области. Выяснилось, что ранее они уже были судимы.

Задержанным объявили о подозрении. Обоих отправили в СИЗО, где они ждут определения меры наказания за кражу.

Накладки блокировали купюры
Накладки блокировали купюры
od.npu.gov.ua

Напомним, ранее мы писали, что на Закарпатье воры вынесли из “ювелирки“ килограмм золота.

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Теги: кража, банкомат, деньги, воры, банк, Одесская, ГУНП
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Комментариев (2)
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Shurat44    06.08.2020, 15:51
Оценка:  +1
Shurat44
оо, отличная идея, спасибо бигмир
navigator2    06.08.2020, 16:20
Оценка:  0
navigator2
там ще один купюру по сто разів доставав з платежного термінала ніткою....на заметку
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